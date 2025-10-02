VIDEO Violenti scontri prima di Napoli-Sporting volano sedie e bastoni

Clima di tensione nelle ore che hanno anticipato il fischio d’inizio della sfida di Champions al Maradona tra Napoli e Sporting. Tifosi portoghesi e napoletani sono entrati in contatto nella zona di Piazza Municipio: sono volate sedie e sono state danneggiate le automobili parcheggiate e diverse attività commerciali della zona. 🔗 Leggi su Golssip.it

