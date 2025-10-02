VIDEO Violenti scontri prima di Napoli-Sporting volano sedie e bastoni
Clima di tensione nelle ore che hanno anticipato il fischio d’inizio della sfida di Champions al Maradona tra Napoli e Sporting. Tifosi portoghesi e napoletani sono entrati in contatto nella zona di Piazza Municipio: sono volate sedie e sono state danneggiate le automobili parcheggiate e diverse attività commerciali della zona. 🔗 Leggi su Golssip.it
Bruttissime immagini a poche ore da Napoli-Sporting Nel pomeriggio, si sono verificati violenti scontri tra frange violente del tifo delle due squadre tra le vie del centro della città Tanta paura per i residenti, che si sono trovati nel mezzo del conflitto tra tavoli
