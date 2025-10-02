VIDEO | Tensioni alla manifestazione ProPal la polizia fa blocco al Politeama e il corteo si sposta verso il porto

Aria di tensione per la manifestazione pro-Pal in corso dal tardo pomeriggio di oggi. I manifestanti si erano radunati in un primo momento nella zona di piazza Politeama, dove è stato installato il Villaggio dell'Esercito, ma la polizia ha impedito a una parte del corteo di raggiungere la piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tensioni alla manifestazione. Circa 200 partecipanti

Scontri alla manifestazione per Gaza a Milano, diversi fermati e 60 agenti feriti. Tensioni anche a Bologna

Città in piazza per la Flotilla, scontri e tensioni con le forze dell'ordine La manifestazione a sostegno dell'iniziativa: momenti caldissimi a pochi metri dal Politeama Leggi l’articolo completo di Alessia Rotolo: https://palermo.lasicilia.it/news/cronaca/3000407/citta - X Vai su X

LECCO - La manifestazione si è svolta intorno alle 19 in maniera pacifica e senza tensioni - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Tensioni alla manifestazione ProPal, la polizia fa blocco al Politeama e il corteo si sposta verso il porto - Ieri sera, nelle ore in cui la Marina militare israeliana abbordava gli equipaggi della Flotilla, si è registrato uno scontro tra polizia e manifestanti con alcuni feriti lievi tra coloro che erano ... Segnala palermotoday.it

Flotilla bloccata, proPal marciano in protesta verso Palazzo Chigi - VIDEO - Le proteste hanno generato forti disagi per i viaggiatori e un blocco prolungato del traffico ferroviario in ingresso e uscita dalla città. tag24.it scrive