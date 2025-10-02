VIDEO | Tensioni alla manifestazione ProPal la polizia fa blocco al Politeama e il corteo si sposta verso il porto

Aria di tensione per la manifestazione pro-Pal in corso dal tardo pomeriggio di oggi. I manifestanti si erano radunati in un primo momento nella zona di piazza Politeama, dove è stato installato il Villaggio dell'Esercito, ma la polizia ha impedito a una parte del corteo di raggiungere la piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

