VIDEO | Nuove crepe aprono la piazzetta dell' Angelo a Torre Faro il mare ha colpito ancora
Il mare provoca nuovi danni alla piazzetta dell'Angelo a Torre Faro. Questa mattina sono comparse altre crepe nell'area dove sostano famiglie e bambini. La pioggia delle ultime ore ha fatto il resto. Sul caso era intervenuto il comitato Messina3S guidato da Gaetano Sciacca che già nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - crepe
( Gabriella Brugnara) Ogni storia di questo libro nasce da un terreno di fragilità: famiglie segnate da difficoltà, ragazzi in cerca di un posto nella scuola e nel mondo, adulti alle prese con nuove responsabilità. Eppure, tra le crepe, filtra sempre una possibilità - facebook.com Vai su Facebook