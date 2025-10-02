VIDEO | Nuove crepe aprono la piazzetta dell' Angelo a Torre Faro il mare ha colpito ancora

Il mare provoca nuovi danni alla piazzetta dell'Angelo a Torre Faro. Questa mattina sono comparse altre crepe nell'area dove sostano famiglie e bambini. La pioggia delle ultime ore ha fatto il resto. Sul caso era intervenuto il comitato Messina3S guidato da Gaetano Sciacca che già nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

