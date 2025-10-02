VIDEO La statua di Sinner divide il web | flop colossale o genialata?

Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno svelato una statua in terracotta in stile guerriero cinese. Il web si divide. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / La statua di Sinner divide il web: flop colossale o genialata?

In questa notizia si parla di: statua - sinner

Sinner scopre la statua realizzata in suo onore a Shanghai, ma non gli somiglia: la sua reazione

La statua di Sinner... "sembra Cristiano Ronaldo!": il regalo dei cinesi fa impazzire il web

Sinner diventa una statua-guerriero! Il regalo dei cinesi divide il web

#Sinner diventa un guerriero dell'esercito di terracotta a Shanghai! Svelata la statua dedicata a lui - X Vai su X

Atalanta, la statua Europa League eretta da 15 mila tifosi. Il 17 ottobre la Dea compirà 118 anni: sul piazzale antistante la Curva Morosini verrà inaugurato il monumento in marmo realizzato grazie alla sottoscrizione popolare (link video nei commenti) #Atalant Vai su Facebook

Sinner diventa una statua: l'omaggio all'Atp Shanghai - Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno celebrato il campione in carica con una statua in terracotta in stile guerriero cinese. Scrive sport.sky.it

Sinner come il guerriero di terracotta: ecco la statua dedicata a lui - Lo avevano annunciato e hanno mantenuto la promessa, gli organizzatori dello Shangai Master hanno dedicato a Sinner una statua in cui il campione italiano è raffigurato come un guerrireo dell'esercito ... Secondo msn.com