VIDEO Infarto in campo | l’ex portiere cileno salvato durante una partita
Durante un match celebrativo in suo onore, il leggendario portiere cileno Patricio Toledo (63 anni) si accascia improvvisamente per un infarto. Grazie all’intervento immediato dei soccorsi — con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca — viene rianimato e trasportato d’urgenza in terapia intensiva, dove è ora stabilizzato. 🔗 Leggi su Golssip.it
Pato Toledo, portiere cileno di 63 anni, è stato colpito da un infarto in campo durante una partita celebrativa. Per fortuna il portiere è stato salvato e ora in ospedale ma è fuori pericolo
Infarto in campo per lo storico portiere cileno durante il match di tributo: salvato dai soccorsi
Infarto in campo per lo storico portiere cileno durante il match di tributo: salvato dai soccorsi - Secondo quanto riferito dai media locali, Toledo sta già meglio.