VIDEO | Aereo precipitato a Sabaudia come procedono le indagini sull’incidente

Saranno le indagini in corso, e avviate subito dopo la tragedia, a fare chiarezza su quanto accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 1 ottobre, quando è precipitato un aereo di addestramento dell'Aeronautica militare all'interno del Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia. Un incidente che ha.

Sabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato nel Parco nazionale del Circeo, morti due militari - Il velivolo prende fuoco e non c'è scampo per i due militari a bordo: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni.

