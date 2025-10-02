VIDEO A lezione da… Sinner! Maestro Jannik è tenerissimo | ecco come spiega la battuta
Dopo la vittoria all'Atp 500 di Pechino contro Tien, Jannik Sinner si mostra al pubblico cinese in una veste inedita. Sinner istruttore di tennis! Eccolo impegnato a insegnare il corretto movimento della battuta a delle giovani promesse. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: lezione - sinner
Barbarossa: “A lezione da Piatti come Sinner ma volevo essere Panatta”
Sinner dominante anche su Djokovic, è in finale a Wimbledon: una durissima lezione di tennis
Sinner-Alcaraz, un trono per due Re. Jannik dà un’altra lezione a Nole . È la sua prima finale a Wimbledon
Jannik Sinner mi ha ricordato una lezione molto importante: l’avversario più difficile da battere siamo noi stessi. Il confronto con l’altro è importante, ma serve per migliorare se stessi e mettere in discussione il proprio punto di vista. Ne parlo oggi in questo #Un - facebook.com Vai su Facebook
Furlani elude con classe la domanda che vuole metterlo in competizione con Sinner: che lezione in TV - X Vai su X