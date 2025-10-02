Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | tutte le modelle in passerella

Tutto è pronto per il Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La data è fissata per il 15 ottobre 2025 e la città scelta sarà New York, epicentro di moda e spettacolo. Lo show sarà trasmesso in streaming e accompagnato da una serie di prodotti esclusivi, pensati per rafforzare il legame tra passerella e pubblico. Gli angeli in passerella. Victoria’s Secret ha già diffuso un trailer ufficiale e diverse anticipazioni dal backstage. Una delle notizie più attese riguarda il ritorno di Candice Swanepoel, icona storica del brand. Al suo fianco sfileranno altri grandi nomi come Adriana Lima, Lily Aldridge, Anok Yai e Yumi Nu, quest’ultima al suo debutto assoluto. 🔗 Leggi su Panorama.it

