Vicky Piria | Mi sono imposta in un mondo maschilista e ostile Ho visto il clima che c'è in Ferrari

Intervista a Vicky Piria, da pilota a commentatrice Sky per la Formula 1: si racconta parlando della sua carriera, dei suoi sacrifici e spiega la differenza tra Ferrari e le altre scuderie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vicky - piria

Vicky Piria: “Per una persona normale guidare una F1 è impossibile. Non uscirebbe nemmeno dai box”

Vicky Piria derubata a Milano: sradicano un palo per rubarle la bici

Sradicano un palo e rubano la bici di Vicky Piria. La pilota sbotta: “Questa è Milano, non se ne può più”

Salire su una monoposto di Formula 1 è il sogno di ogni appassionato, ma pochi immaginano quanto possa essere davvero complicato. Vicky Piria, pilota e volto di Sky, ha raccontato cosa accadrebbe se una persona comune provasse a guidare una F1. E no - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP d'Italia a Monza. Il commento di Vicky Piria: "I tifosi hanno visto una Ferrari combattiva" #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP - X Vai su X

Vicky Piria: “Mi sono imposta in un mondo maschilista e ostile. Ho visto il clima che c’è in Ferrari” - Intervista a Vicky Piria, da pilota a commentatrice Sky per la Formula 1: si racconta parlando della sua carriera, dei suoi sacrifici e spiega la differenza ... Da fanpage.it

Derubata a Milano la pilota e conduttrice Vicky Piria: “Hanno sradicato un palo per rubarmi la bici” - Un palo sradicato dal marciapiede per rubare una bicicletta in viale Stelvio e la fotodenuncia pubblicata sui social da Vittoria Piria. Riporta milano.repubblica.it