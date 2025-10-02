Vicenza tenta di strappare i cellulari a tre anziani in pieno giorno | arrestato un 26enne dopo la fuga

Un 26enne guineano è stato arrestato a Vicenza per tentata rapina e furti con strappo. L'intervento coordinato dei Carabinieri ha bloccato la fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vicenza tenta strappare cellulariTenta di rapinare tre anziani in poche ore: arrestato 26enne della Guinea con precedenti - Ha tentato di derubare prima un 75enne, poi un 70enne e infine un anziano di 84 anni: per questo un ragazzo di 26 anni originario della Guinea è stato arrestato questa ... Scrive msn.com

Vicenza, tenta di rapinare 5 persone e poi si barrica in un palazzo: arrestato un 17enne - Un minore, 17 anni di origini tunisine, per fuggire agli agenti delle volanti prima si è gettato nel fiume Retrone. Secondo rainews.it

