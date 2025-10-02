Vicenza mamma e bimba di 4 mesi investite sulle strisce

Dayitalianews.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Madre e figlia investite mentre attraversavano la strada. Quella di oggi, giovedì 2 ottobre, è stata una mattinata drammatica sulle strade di Vicenza. Poco dopo le 11.30, una giovane madre stava attraversando via Maganza con la sua bambina di appena quattro mesi nel passeggino, quando un’auto le ha travolte violentemente. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la piccola è finita sull’asfalto. I soccorsi immediati e le condizioni delle vittime. La gravità della situazione è apparsa evidente fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

vicenza mamma e bimba di 4 mesi investite sulle strisce

© Dayitalianews.com - Vicenza, mamma e bimba di 4 mesi investite sulle strisce

In questa notizia si parla di: vicenza - mamma

Mamma e figlia di 4 mesi travolte da un’auto sulle strisce a Vicenza: bimba sbalzata dal passeggino

vicenza mamma bimba 4Mamma e figlia di 4 mesi travolte da un’auto sulle strisce a Vicenza: bimba sbalzata dal passeggino - L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la ... Si legge su fanpage.it

vicenza mamma bimba 4mamma e neonata travolte sulle strisciepedonali - Una mamma e una bimba di soli quattro mesi sono state travolte da un'auto in tarda mattinata a Vicenza. Secondo ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Mamma Bimba 4