vicenza mamma e bimba di 4 mesi investite sulle strisce

Madre e figlia investite mentre attraversavano la strada. Quella di oggi, giovedì 2 ottobre, è stata una mattinata drammatica sulle strade di Vicenza. Poco dopo le 11.30, una giovane madre stava attraversando via Maganza con la sua bambina di appena quattro mesi nel passeggino, quando un'auto le ha travolte violentemente. L'impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la piccola è finita sull'asfalto. I soccorsi immediati e le condizioni delle vittime. La gravità della situazione è apparsa evidente fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica.

