Vicenza incidente sulle strisce pedonali Mamma e figlia di quattro mesi investite | grave 36enne

Tragedia sfiorata nella mattinata di giovedì a Vicenza, dove una donna di 36 anni e la sua bambina di appena quattro mesi sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Maganza. L’impatto, violentissimo, ha lasciato la madre in condizioni gravissime, mentre la neonata ha riportato un trauma cranico. Entrambe sono ora ricoverate all’ospedale San Bortolo. L'incidente. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, l’incidente è avvenuto intorno alle 11:30. La donna stava attraversando la carreggiata spingendo la carrozzina, quando un furgoncino Volkswagen Caddy, condotto da un uomo di 76 anni, le ha travolte in pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vicenza, incidente sulle strisce pedonali. Mamma e figlia di quattro mesi investite: grave 36enne

In questa notizia si parla di: vicenza - incidente

Morti due 16enni in un incidente ad Arzignano vicino Vicenza, erano in moto: arrestato un automobilista

Grave incidente in via Maganza a Vicenza: mamma e bimba di 4 mesi investite sulle strisce - X Vai su X

Vicenza. Incidente in via Serenissima questa mattina - facebook.com Vai su Facebook

Mamma e figlia di 4 mesi travolte da un’auto sulle strisce a Vicenza: bimba sbalzata dal passeggino - L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la ... Si legge su fanpage.it

mamma e neonata travolte sulle strisciepedonali - Una mamma e una bimba di soli quattro mesi sono state travolte da un'auto in tarda mattinata a Vicenza. ecovicentino.it scrive