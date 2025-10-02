Viareggio bello in coppa Conquistati i quarti di finale
viareggio 2 massese 0 VIAREGGIO (4-3-3): Carpita 6,5; I. Gabrielli 6,5, Bertacca 7, Videtta 7,5, Bertelli 6,5; G. Gabrielli 7 (28' st Maurelli s.v.), Lollo 6,5, Belluomini s.v. (20' pt Ivani 7,5); Baroni 6,5 (47' st Giannotti s.v.), Morelli 7 (33' st Pegollo s.v.), Galligani 6,5 (43' st Giannecchini s.v.). (A disp.: Nucci, Lippi, Romanelli, Barsotti). All. Landi 6,5. MASSESE (4-2-3-1): Gatti 5,5; Maffei 6, Lasagna 5 (10' st Favret 6), Lucaccini 6, Marchini 6; Caponi 6,5, Bertipagani 6; Centonze 5,5 (20' st Grasselli 5,5), Baudi 5,5 (20' st Marabese 5,5), Bacci 5,5 (10' st Lucchesi 5,5); Buffa 5,5 (36' st Mariani s.
L'Innocenti Follonica trionfa a Viareggio: 6-5 e riscatto dopo la Coppa
Il Viareggio batte ancora il Pisa. Trionfo in finale di Coppa U20 - La Coppa Italia Under 20 alzata al cielo di San Benedetto del Tronto dal Viareggio Beach Soccer è il manifesto di chi continua a lottare anche quando sembra ormai condannato alla sconfitta e poi alla ...