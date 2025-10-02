Viaggio tra le Piramidi nascoste della Bosnia | un incontro a La volta del vescovo

Ilpiacenza.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre a "La volta del vescovo" di Piacenza, a partire dalle ore 10, un viaggio nelle piramidi accompagnati dalle esperienze dirette di diversi testimoni che si sono addentrati in queste fantastiche strutture.Semir Osmanagich, racconterà l’interessantissima scoperta delle Piramidi di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - piramidi

viaggio piramidi nascoste bosniaViaggio tra le Piramidi nascoste della Bosnia: un incontro a "La volta del vescovo" - Domenica 9 novembre a "La volta del vescovo" di Piacenza, a partire dalle ore 10, un viaggio nelle piramidi accompagnati dalle esperienze dirette di diversi testimoni che si sono addentrati in queste ... Secondo ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Piramidi Nascoste Bosnia