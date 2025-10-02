Viaggio attraverso la Ceramica | al Maestro Mimmo Paladino il Premio alla Carriera

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Vietri sul Mare, la direttrice artistica di “Viaggio attraverso la Ceramica”  Rita Raimondi  e  la CNA di Salerno sono lieti di annunciare il conferimento del  Premio alla Carriera 2025  al Maestro  Mimmo Paladino, figura eminente e tra le più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale. Artista poliedrico e visionario, Paladino ha saputo attraversare linguaggi e materiali con una forza poetica inconfondibile, contribuendo in modo decisivo alla ridefinizione del panorama visivo contemporaneo. Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico capace di dialogare con il tempo, la materia e il pensiero, divenendo fonte di ispirazione per generazioni di artisti e studiosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

viaggio attraverso la ceramica al maestro mimmo paladino il premio alla carriera

© Anteprima24.it - “Viaggio attraverso la Ceramica”: al Maestro Mimmo Paladino il Premio alla Carriera

In questa notizia si parla di: viaggio - attraverso

Viaggio nel tempo attraverso le ceneri del Vesuvio

Etiopia: un viaggio attraverso millenni di storia e paesaggi mozzafiato

Il cinema e il dibattito sociale: un viaggio attraverso After the Hunt

Inaugura ’Orfei’, viaggio artistico attraverso la ceramica - Nella ceramica emerge il mondo interiore delle persone, nella rappresentazione di sé attraverso l’autenticità del linguaggio personale. ilrestodelcarlino.it scrive

Dall'oro alla ceramica, viaggio tra botteghe artigiane a Dorgali - Un viaggio tra le botteghe artigiane di Dorgali, il paese tra la Barbagia le Baronie e l'Ogliastra dove il 24, 28 e 29 aprile, si potrà visitare il cuore pulsante delle produzioni locali attraverso un ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Attraverso Ceramica Maestro