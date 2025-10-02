Viaggio attraverso la Ceramica | al Maestro Mimmo Paladino il Premio alla Carriera
Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Vietri sul Mare, la direttrice artistica di “Viaggio attraverso la Ceramica” Rita Raimondi e la CNA di Salerno sono lieti di annunciare il conferimento del Premio alla Carriera 2025 al Maestro Mimmo Paladino, figura eminente e tra le più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale. Artista poliedrico e visionario, Paladino ha saputo attraversare linguaggi e materiali con una forza poetica inconfondibile, contribuendo in modo decisivo alla ridefinizione del panorama visivo contemporaneo. Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico capace di dialogare con il tempo, la materia e il pensiero, divenendo fonte di ispirazione per generazioni di artisti e studiosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
