Milano, 2 ott. (askanews) - Viaggi annullati senza rimborso, sistemazioni che esistono solo in foto, servizi scadenti, responsabili spariti nel nulla. L'abusivismo nel turismo in Italia è una macchina che macina miliardi: secondo le stime di Istat e Banca d'Italia, il sommerso generato da chi lavora fuori dalle regole vale circa 20 miliardi di euro l'anno. A fronte di 6.500-7.000 agenzie regolarmente abilitate, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio (AIAV), parte di CNA Turismo e Commercio, stima che in Italia operino oltre 40mila soggetti irregolari. Basta una pagina social e un paio di fotografie accattivanti per improvvisarsi tour operator. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Viaggiare Senza Problemi", la risposta AIAV al turismo abusivo