Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 20 | 25

la situazione della traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Roma Fiumicino Ostiense Poi tra Laurentina e Tuscolana in interna Si procede a rilento tra Pisana Aurelia e a seguire tra Cassia Veientana e Salaria ancora qualche problema per chi viaggia verso litorale permangono Infatti le code sul Ostiense 3 raccordo Vitinia e sulla Colombo tra il raccordo e via di Acilia sulla Casilina incidente rimosso e smaltimento le code all'altezza di Pantano entrambe le azioni rimasto Anche l'incidente in via di Rocca Cencia in prossimità dell'incrocio con la Casilina traffico tornato regolare Infine per la giornata di domani e 3 ottobre ha indetto uno sciopero generale di 24 ore dalle 8:30 alle 17 dalle 20 sino al termine del servizio a rischio bus metro o tram e ferrovie Metromare roma-civitacastellana-viterbo possibili variazioni e cancellazioni anche per i treni del gruppo Trenitalia

