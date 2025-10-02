Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora molto intenso il traffico sul Raccordo in carreggiata esterna permangono code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla diramazione Roma Sud più avanti rallentamenti e code tra Tor Bella Monaca e centrale del latte in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Veientana Salaria Poi tra Nomentana e La Rustica è ancora code a tratti tra Tuscolana e Ostiense migliori invece la situazione sulla Roma Fiumicino è stato rimosso l'incidente al km 6 e sono in via di smaltimento le code dalla Colombo raccordo in direzione Fiumicino spostiamoci sulla tratto Urbano della A24 qui per traffico Si procede a rilento dalla tangenziale est e a Tor Cervara in uscita dalla capitale verso litorale abbiamo code sullo stand al raccordo bitinia sulla Colombo 3 raccordo e via di Acilia sulla Pontina per incidente permangono code tra via dei rutuli Aprilia in direzione di Latina ancora disagi sulla Casilina a causa di un incidente ci sono coda all'altezza di Pantano In entrambe le direzioni è sempre in zona segnalato un incidente anche in via di Rocca Cencia con code in prossimità dell'incrocio con la Casilina bene a tutto da Arianna Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

