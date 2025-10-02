Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio ancora disagi sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud più avanti file tra torbellamonaca centrale del latte in interna si rallenta trachea Salaria Poi tra Nomentana e La Rustica e infine code a tratti tra Tuscolana Ostiense andiamo sulla Roma Fiumicino per un incidente avvenuto in precedenza il traffico resta congestionato dalla Colomba raccordo in direzione di Fiumicino nel senso opposto Dunque verso l'euro e ci sono code Ma in questo caso per traffico intenso tra via della Magliana & via del Cappellaccio andiamo ora sulla tratto Urbano della A24 qui per traffico Abbiamo rallentamenti e code dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita dalla capitale verso litorale ci sono ancora crude sull'ostiense tra il raccordo abitini e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Acilia sulla Pontina per un incidente si sta in coda tra via dei rutuli Aprilia verso Latina altro incidente in via Casilina età di Pantano code In entrambe le direzioni restando in zona e segnalato un incidente anche in via di Rocca Cencia si sono formate Code in prossimità dell'incrocio con via Casilina è tutto per il momento di Arianna Croce tra l'infomobilità Grazie dell'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 19:10