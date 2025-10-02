Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio non migliora la situazione sul Raccordo Anulare in esterna ancora lunghe code per traffico dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud che avanti code tra Tor Bella Monaca centrale del latte in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria poi chiude tra Bufalotta La Rustica ancora tra Laurentina e Ostiense ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove per un incidente avvenuto al km 6 il traffico è congestionato dalla Colombo a raccordo in direzione di Fiumicino nel senso opposto Dunque verso l'euro in questo caso per traffico tra via della Magliana via del Cappellaccio Andiamo sulle tratte Urbano della A24 e rallentamenti e code per traffico intenso dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita da Roma verso se abbia ancora code sull'ostiense tra il raccordo Vitinia sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Acilia segnalato un incidente sulla Pontina si rallenta tra via dei rutuli Aprilia verso Latina incidente anche in via Casilina all'altezza cantano code In entrambe le direzioni è tutto ad Arianna che la c'è Astral infomobilità Grazie dell'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

