Astral infomobilità di nuovo dentro la terra ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione complicata sul Raccordo Anulare carreggiata esterna lunghe code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud con maggiori difficoltà di circolazione nel tratto Pontina Tuscolana più avanti sempre in esterna code tra Tor Bella Monaca centrale del latte in pregiate interna si rallenta tra Roma Fiumicino Aurelia Poi tra Cassia Veientana e Salaria è ancora tra bufalo te La Rustica ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove per un incidente avvenuto al km 6 si sono formati incolonnamento via della Magliana il raccordo in direzione di Fiumicino nel senso opposto Dunque verso l'Eur Ci sono code per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio andiamo ora sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code dalla tangenziale est al Raccordo in uscita da Roma nella carreggiata opposta Ci sono code tra Fiorentina e la tangenziale perché si sposta in direzione del Litorale segnaliamo ancora code sul Ostiense 3 raccordo è BT la Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia sulla Pontina e rallentamenti tra via dei rutuli Aprilia verso Latina infine sulla Laurentina code per un incidente all'altezza di Tor San Lorenzo in entrambi i sensi di marcia bene tutto d'arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 18:10