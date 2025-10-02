Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla Grande Raccordo Anulare in esterna ci sono lunghe code dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana a complicare la situazione è un incidente avvenuto proprio all'altezza dello svincolo per la Tuscolana sempre in esterna Più avanti si rallenta per traffico tra Tor Bella Monaca che Tiburtina in carreggiata interna invece traffico intenso è rallentato tra Roma Fiumicino Aurelia Poi tra Cassia Veientana e Salaria è ancora tra Bufalotta e Prenestina andiamo sulla tratto Urbano della A24 Dopo un incidente sta provocando code dalla tangenziale a Fiorentini in uscita da Roma nel senso opposto per traffico Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale rallentamenti per traffico sulla Roma Fiumicino tra via della via del Cappellaccio verso l'Eur Nella direzione opposta si rallenta tra l'ANSA del Tevere e il raccordo sulla Pontina file tra Spinaceto il raccordo in direzione di quest'ultimo verso il litorale abbiamo code sull'ostiense accordo bitinia sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia infine trafficata la Casilina Ci sono code tra Tor Bella Monaca e finocchio nei due sensi di marcia è tutto per il momento d'arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

