Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione sulla diramazione Roma Sud la presenza di olio sulla sede stradale nel tratto tre raccordo e Torrenova in direzione della uno e intanto si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino Sino alla tua il più avanti all'altezza della Prenestina in interno invece rallentamenti e code tra Cassia e salari e proseguendo tra bufalo te La Rustica ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale si rallenta la tangenziale est al Raccordo Qualche rallentamento anche sulla roma-fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana verso l'Eur permangono rallentamenti e code sulla via Ostiense 3 raccordo abitini è sulla Colombo tra via di Mezzo Cammino via di Acilia il tutto in direzione del Litorale sulla Appia code a tratti tra Santa Maria delle Mole Albano verso Velletri andiamo sulla via Ardeatina dove ha segnalato un incidente nei pressi di Santa Palomba si stanno good in entrambi i sensi di marcia infine ricordiamo che la protezione civile ha diramato per l'intera giornata di oggi l'allerta gialla per vento forte su tutto il Lazio ti consiglia la massima prudenza alla guida

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 16:25