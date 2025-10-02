Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare traffico intenso in carreggiata esterna Ci sono code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino sino alla Tuscolana in interna sempre per traffico si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria a seguire tra Nomentana e La Rustica spostiamoci sulla tratto Urbano della A24 Qualche rallentamento tra Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla capitale perché è diretto verso il litorale si segnalano rallentamenti e code sulla via Ostiense Tra il raccordo è Vitinia e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia andiamo sull'Appia si sta in coda nei pressi di Santa Maria delle Mole Albano Il tutto in entrambi i sensi di marcia infine ricordiamo che la protezione civile ha diramato per l'intera giornata di oggi l'allerta gialla per vento forte su tutta la regione si consiglia la massima prudenza alla guida bene a tutto per il momento ad Arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di età stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 15:25