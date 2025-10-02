Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio della Lazio traffico normalizzato sulle carreggiate del grande raccordo anulare permangono rallentamenti in carreggiata interna a causa di un incidente oramai rimorso altezza galleria Appia se sta situazione in carreggiata opposta per traffico intenso mentre per lavori nelle due direzioni ci sono disagi sulla via Nettunense tra Montegiove Campoleone di Lanuvio sulla via Flaminia altezza svincolo Morlupo infine ricordiamo che la giornata di domani è in programma lo sciopero nazionale del gruppo Trenitalia quindi disagi per il trasporto regionale con le fasce di garanzia e però sempre attive dalle ore 6 alle ore 9 dalle ore 18 alle ore 21 tutte le info sul nostro sito alla pagina dedicata Grazie dell'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

