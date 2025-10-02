Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico normalizzato sulle carreggiate del grande raccordo anulare permangono Code in carreggiata interna a seguito di un incidente Roma rimorso all'altezza della galleria Appia altri incidenti sono segnalati sulla via del mare in zona centro già sulla Colombo superata via di Malafede tutto Verso il raccordo ancora si rallenta sulla via Salaria e Flaminia sul viadotto della Magliana tutto per traffico intenso da raccordo verso il centro Mentre per lavori di sulla via Nettunense tra Montegiove Campoleone di Lanuvio infine ricordiamo che nella giornata di domani è in programma lo sciopero nazionale del personale del gruppo Trenitalia quindi disagi per il trasporto regionale con fascia di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 dalle ore 18 alle ore 21 tutte le info sul nostro sito alla pagina dedicata è tutto grazie per l'ascolto da Marco Cilluffo e la sala e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

