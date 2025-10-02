Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico che rimane ancora intenso sulle principali arterie in entrata verso il centro abbiamo code che interessano il tratto Urbano dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro fila anche sul viadotto della Magliana a partire dal raccordo verso Europ si rallenta sulla Salaria e Flaminia è sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare traffico rallentato altezza Aurelia con ripercussioni sulla via Aurelia con file verso Piazza Irnerio poi traffico rallentato sempre in interno altezza galleria Appia Dopo un incidente qui complica la situazione tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo mentre in esterna code tra Salaria Trionfale tra la Roma Fiumicino e Laurentina sud della capitale infine code sulla via Pontina altezza Laurentina in direzione della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento per un servizio Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9,30 #tgm #romamobilita #cantieri #manifestazioni #viabilita #retetpl - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il ... Da romadailynews.it
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Lo riporta romatoday.it