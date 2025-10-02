Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico che rimane ancora intenso sulle principali arterie in entrata verso il centro abbiamo code che interessano il tratto Urbano dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro fila anche sul viadotto della Magliana a partire dal raccordo verso Europ si rallenta sulla Salaria e Flaminia è sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare traffico rallentato altezza Aurelia con ripercussioni sulla via Aurelia con file verso Piazza Irnerio poi traffico rallentato sempre in interno altezza galleria Appia Dopo un incidente qui complica la situazione tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo mentre in esterna code tra Salaria Trionfale tra la Roma Fiumicino e Laurentina sud della capitale infine code sulla via Pontina altezza Laurentina in direzione della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento per un servizio Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 09:40