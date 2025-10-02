Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità a servizio della regione Lazio traffico che rimane intenso le principali arterie in entrata verso il centro code interessano il tratto Urbano della Roma Teramo tra il raccordo e la tangenziale in direzione del centro è sempre verso il centro file anche sul viadotto della Magliana a partire dal raccordo rallentamenti sulla via Salaria e Flaminia rispettivamente dal raccordo infine sullo stesso raccordo in carreggiata interna un incidente altezza Aurelia complica la viabilità in complanare con ripercussioni su via Aurelia con file verso Piazza Irnerio poi traffico rallentato sempre in interno altezza galleria Appia tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo mentre in esterna code tra Salaria 31 e tra la Roma Fiumicino e Laurentina infine ricordiamo che nella giornata di domani è in programma lo sciopero nazionale del gruppo Trenitalia quindi disagi per il trasporto regionale con fascia di garanzia dalle 9 dalle ore 18 alle ore 21 tutte le info sul nostro sito alla pagina dedicata bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

