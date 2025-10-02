Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso sulle principali arterie stradali della Regione le code interessano il tratto Urbano della A24 roma-teramo tra il raccordo è la tangenziale in direzione del centro fila anche sulla Cassia bis da Formello e sulla via Salaria mentre sulla Flaminia incolonnamenti a partire da Malborghetto proseguendo altri code da raccordo a via dei Due Ponti sempre in ingresso a Roma sullo stesso tratto anche un incidente che complica la viabilità sempre in ingresso a Roma code sulla Aurelia da Malagrotta è più a sud sulla via Pontina coda tratti a partire da Pomezia fino a Castel Romano infine sulla carreggiata interna della raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso a galleria Appia mentre in esterna code tra salari e Cassia bis è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi Astral infomobilità in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarle in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visti un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

