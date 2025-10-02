Come annunciato qualche giorno fa, la Giunta comunale di Perugia ha approvato, la delibera che avvia uno studio specialistico dedicato al sistema della mobilità di Ponte San Giovanni. Mossa che inevitabilmente si intreccia con il Nodo, sul quale il Comune si mantiene ancora prudente. Lo studio avrà il compito di fotografare la situazione attuale, di analizzare gli effetti combinati delle opere già in corso e di quelle previste nei prossimi anni, e di proporre soluzioni per garantire una mobilità più fluida, sicura e sostenibile. "Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore Pierluigi Vossi – vogliamo governare i cambiamenti in corso mettendo a disposizione delle Amministrazioni uno strumento tecnico che permetta di prevenire le criticità e di cogliere le opportunità offerte da una mobilità moderna e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità a Ponte San Giovanni. Via libera allo studio sul traffico