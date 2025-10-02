Via Mentana e Confcommercio in festa per i 50 anni della storica gioielleria

Un traguardo che brilla come le gemme che hanno fatto la storia della famiglia Tamburini. La Gioielleria Sergio Tamburini festeggia domani, venerdì 3 ottobre, i suoi 50 anni di attività con un evento speciale che animerà via Mentana, nel centro storico di Rimini, a partire dalle ore 18.00. Una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

