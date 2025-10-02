Via Lorenzini investita da un' auto mentre attraversa sulle strisce pedonali | grave 83enne
Sono apparse subito gravi le condizioni di una 83enne investita da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in via Lorenzini, all'altezza del semaforo, intorno alle 11 di oggi, giovedì 2 ottobre. Sul posto, in seguito al violento impatto, sono intervenute le ambulanze della Svs e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
