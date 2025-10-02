Via libera dalla Regione per il centro ' La Toscana nel Mediterraneo' al Museo del calcolo
La città di Pisa sempre più riferimento per la costa con nuove opportunità che collegano la Toscana al Mediterraneo secondo il presidente della Regione, che ha così commentato la delibera dell’ultima seduta della giunta che mette a disposizione del Comune di Pisa il contributo straordinario per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: libera - regione
Ilva, via libera all’Aia “provvisoria”: parere contrario di Regione Puglia e Comune di Taranto
Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 della Regione Abruzzo: via libera della Corte dei Conti
Regione, Lucchi (Pd): "Via libera a 500 interventi post alluvione, risposta concreta ai territori"
Via libera dalla Seconda commissione al Ddl della Giunta ‘Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro’ - Astenuti i commissari della minoranza http://consiglio.regione.umbria.it/node/80904 #REGIONEUMBRIA - X Vai su X
Dalla Regione via libera al coinvolgimento delle strutture private. Ecco come #listedattesa #altomilanese - facebook.com Vai su Facebook
Via del Mare, sbloccati dalla Regione i 7 milioni di euro per il primo lotto - La concessione del contributo regionale è legata alla stipula dell’accordo di programma con il Comune di Viareggio ... Secondo luccaindiretta.it
Asse di penetrazione. Via libera della Regione - Via libera della giunta allo schema di Accordo di programma con il Comune di Viareggio per la realizzazione del ... Segnala msn.com