Via libera alla Fondazione per la Cittadella dell' Innovazione | Così Brescia guarda al futuro
Non sarà solo un progetto urbanistico né un nuovo polo di ricerca. La Cittadella dell'innovazione sostenibile, che muove i primi passi con l'approvazione in Giunta del Protocollo d'intesa per la costituzione della Fondazione, è pensata come un vero e proprio motore di trasformazione per Brescia e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: libera - fondazione
Via libera del Ministero, la Fondazione di Modena incorpora quella ferrarese
Fondazione Estense, via libera dal ministero alla fusione per incorporazione
Ravenna ha ospitato la staffetta per Giancarlo Siani a Terre Audaci con Libera e Fondazione Siani Ieri, nella nuova sede di Terre Audaci in via Cairoli 6, Ravenna ha ospitato la prima tappa in Emilia-Romagna della staffetta nazionale con la macchina da scriv - facebook.com Vai su Facebook
Via libera alla Fondazione per la Cittadella dell'Innovazione: "Così Brescia guarda al futuro" - In prima linea con la Loggia ci saranno la Camera di Commercio e L'Unibs ... Scrive bresciatoday.it
Brescia dà il via alla Fondazione per la Cittadella dell’Innovazione Sostenibile - La Giunta approva il protocollo d’intesa: università, imprese e istituzioni insieme per un distretto innovativo e inclusivo. Secondo quibrescia.it