Via libera al decreto legge sulla terra dei fuochi Meloni | Un altro passo concreto contro la camorra

Via libero definitivo dalla Camera al Decreto legge sulla terra dei fuochi. L’aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 135 sì e 85 voti contrari. Per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si tratta di un altro, importante passo in avanti nella lotta alla camorra e nella difesa del territorio campano, interessato nei decenni dalle scorie sotterrate dai clan. Cosa prevede il provvedimento. Il provvedimento stabilisce che nel 2025 siano stati stanziati 15 milioni di euro per interventi di bonifica e ripristino ambientale nella zona nota come “t erra dei fuochi “, con particolare attenzione alle discariche e ai siti contaminati, sotto la gestione del Commissario unico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

