Sarà il vicesindaco Luca Morganti a prendere per mano il Comune di Colli nel corso dei prossimi mesi. Almeno finchè non verranno indette le prossime elezioni amministrative. Nel piccolo comune della vallata, infatti, si aprirà la successione al sindaco Andrea Cardilli, che è appena stato eletto nel nuovo consiglio regionale e che, di conseguenza, non potrà portare avanti entrambi gli incarichi a causa della prevista incompatibilità. Lo stesso primo cittadino, che ha davvero ottenuto un boom di preferenze tra domenica e lunedì scorsi, ha già fatto sapere che non si dimetterà: di conseguenza, per il Comune di Colli non avverrà alcun tipo di commissariamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Cardilli, le redini a Morganti