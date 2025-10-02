Via Angelini e Porta Romana attivata la Ztl

Il momento fatidico è arrivato. Da ieri, infatti, sono entrati in funzione i nuovi varchi della Zona a traffico limitato che da un paio di mesi sono stati allestiti in centro storico. Si tratta, in realtà, della fase di pre-esercizio, che durerà per un mese. Ciò, tradotto, vuol dire che nel mese di ottobre non sono previste multe ma si tratta di una sorta di tempo cuscinetto per far abituare tutti alla novità. A inziare dagli automobilisti che dorvanno stare attenti alle nuove normative. Dal primo novembre, poi, verranno ufficialmente rilevate automaticamente le infrazioni ed eventualmente erogate le rispettive sanzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Angelini e Porta Romana, attivata la Ztl

