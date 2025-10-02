Vi vendo la sede dell' ex polizia stradale di Cerignola

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex sede del distaccamento della Polizia Stradale di Cerignola sita sulla strada provinciale 231, inglobata presso il commissariato di Polizia di viale di Ponente, è in vendita. A darne l'annuncio, sui suoi canali social, segnatamente con un reel su Instagram, è l'immobiliarista di Iconacasa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

