vi svelo i segreti nella mente del mostro di foligno

Il 4 ottobre 1992 un bambino scomparve nelle campagne umbre. Aveva 4 anni e si chiamava Simone Allegretti. Fu ritrovato morto un paio di giorni più tardi, era stato strangolato e accoltellato. Rappresentò l’inizio di un incubo chiamato Mostro di Foligno. Un anno più tardi venne ucciso con le stesse modalità Lorenzo Paolucci, 13 anni. Dopo un anno di lettere e telefonate anonime - alcune vere, firmate “ il Mostro ”, altre false - gli inquirenti percorsero una traccia di sangue e risalirono a Luigi Chiatti. Classe 1968, Chiatti era il figlio naturale di una donna che rinunciò a lui, il quale, a propria volta, venne adottato ufficialmente nel 1975. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

