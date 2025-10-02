Un concerto-spettacolo strutturato come un ‘viaggio in treno’, che partendo dalle lontanissime Ande arriva a Bucarest e Berlino, e soprattutto a Firenze e Roma. Perché l’Italia il paese che per quindici anni accolse gli Inti-Illimani, vera e propria leggenda della musica ‘impegnata’ internazionale. Molti anni fa Ancona li accolse con straordinario entusiasmo in piazza Pertini. Martedì 18 novembre al Teatro Sperimentale due di loro torneranno. Sono Jorge e Marcelo Coulon, i fondatori della storica band cilena, che affiancati dal cantautore fiorentino Giulio Wilson e dallo scrittore Federico Bonadonna alterneranno musica e parole in un evento inedito dal titolo significativo: ‘In viaggio con gli Inti-Illimani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vi raccontiamo gli Inti-Illimani"