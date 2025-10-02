Tredici targhe perse a causa dell’alluvione, ma tra quelle da riassegnare ai proprietari la polizia locale scopre che qualcosa non va. Uno degli automobilisti era infatti in giro con una vettura intestata alla moglie. Deceduta 11 anni fa. Il maltempo ha riservato anche questa sorpresa agli agenti, che hanno avuto modo di scoprire l’irregolarità e di sanzionare un uomo di Seregno. A portare alla scoperta della situazione è stata l’operazione di restituzione delle targhe dei veicoli che, a causa della forte pioggia, sono state perse sul territorio. In tutto 13 targhe da riconsegnare ai proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vettura intestata alla moglie deceduta: sanzionato