Vettura intestata alla moglie deceduta | sanzionato
Tredici targhe perse a causa dell’alluvione, ma tra quelle da riassegnare ai proprietari la polizia locale scopre che qualcosa non va. Uno degli automobilisti era infatti in giro con una vettura intestata alla moglie. Deceduta 11 anni fa. Il maltempo ha riservato anche questa sorpresa agli agenti, che hanno avuto modo di scoprire l’irregolarità e di sanzionare un uomo di Seregno. A portare alla scoperta della situazione è stata l’operazione di restituzione delle targhe dei veicoli che, a causa della forte pioggia, sono state perse sul territorio. In tutto 13 targhe da riconsegnare ai proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vettura - intestata
Maltempo e targhe perse: scoperta auto intestata a donna deceduta 11 anni fa - facebook.com Vai su Facebook
Vettura intestata alla moglie deceduta: sanzionato - Tredici targhe perse a causa dell’alluvione, ma tra quelle da riassegnare ai proprietari la polizia locale scopre che qualcosa ... Scrive msn.com
Bovisio Masciago: la targa persa per l’alluvione è dell’auto intestata alla moglie defunta da anni, multato il vedovo - Una targa persa a Bovisio per l'esondazione del Seveso è costata cara all'automobilista che guidava l'auto intestata alla moglie morta da undici anni. Riporta msn.com