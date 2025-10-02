Very Mobile lancia il servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx
Roma, 2 ottobre 2025 – Very Mobile, sul mercato italiano dal 2020, amplia la sua offerta lanciando un servizio che permette ai clienti di noleggiare il proprio smartphone con una soluzione in abbonamento. Grazie alla collaborazione con Subbyx, la scaleup tech italiana che rivoluziona l’accesso al consumo permettendo di abbonarsi in modo flessibile, semplice e sostenibile all’utilizzo di prodotti tecnologici, i clienti Very possono scegliere il proprio device – nuovo o ricondizionato – tra quelli disponibili nella sezione “ Smartphone ” del sito verymobile.it, usufruendo di una formula con canone mensile flessibile e senza vincoli. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
