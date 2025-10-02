Vertice Ue a Copenaghen Orban | Vogliono la guerra e accelerare l' adesione di Kiev con ogni trucco diremo no
Zelensky: "Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità per oltre tre ore dopo attacco russo deliberato".
Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”
A Copenaghen il vertice informale dei ministri
Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen
Orban: "Per Kiev basta accordo strategico, no all'adesione a Ue" - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bocciato la possibilità di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata per aprire i capitoli dei negoziati di adesione
Consiglio europeo, il rafforzamento della difesa comune è il tema del vertice (informale) di Copenaghen - Resta aperto il problema più importante: ovvero dove prendere i soldi