Vertice Ue a Copenaghen Orban | Vogliono la guerra e accelerare l' adesione dell' Ucraina con ogni trucco diremo no
Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”
A Copenaghen il vertice informale dei ministri
Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen
Muro di droni I leader europei rinviano un accordo su difesa comune e adesione dell'Ucraina https://linkiesta.it/2025/10/europa-vertice-copenaghen-sicurezza-ucraina/… via @Linkiesta
askanews. . La premier danese #Frederiksen, a margine di un vertice #UE informale, con al centro il tema della Difesa europea, che si svolge a #Copenaghen, ha affermato che l'Ue sta fronteggiando una guerra ibrida contro la #Russia e pertanto è necessari
Orban: "Per Kiev basta accordo strategico, no all'adesione a Ue" - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bocciato la possibilità di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata per aprire i capitoli dei negoziati di adesione ... Secondo ilmessaggero.it
Consiglio europeo, il rafforzamento della difesa comune è il tema del vertice (informale) di Copenaghen - Resta aperto il problema più importante: ovvero dove prendere i soldi ... Si legge su wired.it