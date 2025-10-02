Vertice a Copenaghen Orban | Vogliono la guerra e accelerare l' adesione dell' Ucraina all' Ue con ogni trucco diremo no | Macron | Droni possono essere distrutti

Kiev: "Ripristinata l'energia elettrica alla centrale nucleare di Chernobyl, interrotta per oltre tre ore a causa di attacchi russi". Vertice a Copenaghen, Orban: "Vogliono la guerra e accelerare l'adesione dell'Ucraina all'Ue con ogni trucco, diremo no" | Macron: "Droni possono essere distrutti"

Copenaghen, vertice Ue verso il nulla di fatto. Kallas: “Sulle sanzioni a Israele siamo divisi, non abbiamo voce”

A Copenaghen il vertice informale dei ministri

Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen

Orban contro l'Ue: "Vogliono guerra e trucchi per adesione Ucraina, diremo di no" - Nella capitale danese Copenaghen proseguono le riunioni tra i leader dell'Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea.

Al via il vertice della comunità europea, ieri consiglio informale sulla difesa e l'Ucraina - Tusk, punto stampa 'congiunto' I primi ministri di Polonia e Ungheria, Donald Tusk e Viktor Orban, sono stati protagonisti di una scena insolita all'arrivo al summit della Comunita' p ...