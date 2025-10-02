Verticalmovie Festival primo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale

VerticaMovie, il primo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale, torna il 4 ottobre alla Casa del Cinema di Roma.Giunto alla sua ottava edizione, la kermesse nasce da un’idea e da una convinzione del direttore artistico Salvatore Marino.Il VerticalMovie che si svolgerà sabato 4. 🔗 Leggi su Romatoday.it

VerticalMovie 2025: il Festival del cinema in formato verticale torna a Roma per l’8ª edizione

