Vertenza Yoox passo verso la tutela dei posti di lavoro?

Un importante passo avanti nella vertenza Yoox, l’azienda fondata 25 anni fa nel territorio metropolitano, è stato compiuto oggi al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Industriali (MIMIT).Secondo quanto dichiarato dal sindaco metropolitano Matteo Lepore e dal delegato al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it