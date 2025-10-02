Verso un Sigep sempre più dolce mercato europeo in crescita | in Fiera arriverà anche l' india

Il gelato italiano guida il mercato europeo con 3% di crescita estiva rispetto al 2024, rappresentando insieme a Francia e Spagna il 68% delle porzioni vendute nei primi cinque mercati. Lo dicono i dati di filiera, confermando quello estivo come il periodo nel quale si concentra almeno il 70% del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

