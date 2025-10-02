Verso Latina-Benevento Auteri | Mi aspetto una gara sporca da serie C
Tempo di lettura: 3 minuti Neanche il tempo di godersi l’importante successo contro il Trapani e per il Benevento è già vigilia di campionato. Domani sera i giallorossi saranno impegnati nella difficile trasferta di Latina allenato dall’ex Alessandro Bruno, compagine che ha avuto un inizio di stagione con alti e bassi. A presentare la sfida nella consueta conferenza stampa mister Auteri: FORMA – “La condizione generale è buona. Poi questo anticipo non aiuta. Scognamillo ha avuto un piccolo fastidio a Picerno, ma con il Trapani ha giocato senza alcun problema. Rimane tra i convocati”. BRUNO – “Alessandro l’ho avuto da calciatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: verso - latina
Roma, Mastrantonio verso il Latina: cessione a titolo gratuito con clausola sulla rivendita
Verso il Centenario di Latina, i progetti per le scuole
Polizia locale di Latina verso lo sciopero: annunciata una manifestazione in piazza
? LATINA | Verso la rinascita del mercato annonario: al via il percorso di riqualificazione con project financing - facebook.com Vai su Facebook
Benevento verso Latina: ecografia per Prisco - L'articolo Benevento verso Latina: ecografia per Prisco proviene da OttoPagine. Riporta msn.com
Benevento-Trapani 2-0, Auteri: «Forza e cattiveria» - Il Benevento ha lanciato un segnale forte al campionato: la vittoria col Trapani è valsa l'aggancio ... Lo riporta ilmattino.it