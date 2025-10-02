Verso Catania-Siracusa divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti | settore chiuso
In vista della gara Catania-Siracusa, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l'ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: verso - catania
Catania verso candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028
Pulmino con i tifosi del Catania si schianta sull’A2 Salerno-Reggio: 4 feriti, incidente verso Polla
Tifosi del Catania coinvolti in un incidente in pullman, feriti gravi nel viaggio verso il ritiro di Norcia
Ogni mattina, un buongiorno di/Verso Croissant, cinnamon roll (ora anche vegani), pain au chocolat: ogni dolce sfornato è un motivo in più per venirci a trovare Verso Coffice — Via Monserrato 116, Catania - facebook.com Vai su Facebook
#Catania, piazza Turi Ferro verso il completamento tra #verde e #sostenibilità - X Vai su X
Verso Catania-Siracusa, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti: settore chiuso - 30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l'ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2 ... Secondo cataniatoday.it
Catania verso il derby col Siracusa, Dini suona la carica: «Siamo uniti verso l'obiettivo» - Siracusa sarà la partita del riscatto per i rossazzurri che non vincono dalla terza giornata o il match della rinascita degli ospiti che fin qui hanno vinto un solo confronto? Come scrive lasicilia.it